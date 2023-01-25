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Донецкая народная республика остается одной из самых горячих точек на полях проведения специальной военной операции по демилитаризации украинского государства. Последнее время жестокие бои проходят на территории стратегически важного донецкого города Артемовск. Важными новостями с этой зоны фронта поделился врио республики Денис Пушилин.
Высокопоставленный госслужащий заявил, что нашим силам удалось существенно продвинуться на этом направлении. Сейчас боестолкновения происходят в некоторых кварталах Артемовска (украинское название – Бахмут), которые совсем недавно находились под контролем украинских боевиков, отмечает телеканал RT.
Врио главы ДНР особо отметил успехи ЧВК "Вагнер". "Оркестранты" вместе с другими военнослужащими активно продвигаются вперед. Ожесточенные бои продолжаются на окраинах многострадального города и в некоторых его кварталах.
Пушилин также добавил, что успешная операция по освобождению Соледара позволила существенно сузить пути снабжение Вооруженных сил Незалежной, что упростило нам работу по ликвидации противника. Отмечается, что сейчас ситуация в районе Артемовска приблизилась к оперативному окружению. Положение дел украинских боевиков на этом отрезке фронта оставляет желать лучшего.
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