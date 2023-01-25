Раскрыта месть России за поставки танков Leopard 2 ВСУ

Раскрыта месть России за поставки танков Leopard 2 ВСУ
Фото: Moritz Frankenberg/dpa/www.globallookpress.com
В ход пойдут не задействованные ранее приемы

Российские власти говорили, что любое поставленное Западом вооружение украинским военным становится законной целью ВС РФ. Это коснется и немецких танков Leopard 2, на отправку которых Берлин официально решился во вторник. 

Военный эксперт Олег Фаличев считает, что такой шаг Москва не будет оставлять без ответа. Более того, Россия может предпринять действия, которых ранеее старалась избегать. По его словам, в ход может пойти стратегическая авиация – бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, которые способны нести вооружение в больших количествах, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Он полагает, что российские войска могут нанести удары по инфраструктуре, которая до сих пор оставалась целой. К примеру, уничтожить четыре железнодорожных моста на Днепре, по которым ВСУ доставляет подкрепление или обвалить два тоннеля в карпатских горах. 

"Немецкие, британские танки будут, либо уничтожены, либо не смогут доехать до места назначения",

– уверен аналитик.

Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник
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