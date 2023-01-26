Обучат и кинут в бой: у ВС РФ нашлось хитрое средство от танков "Леопард" и "Абрамс"

Обучат и кинут в бой: у ВС РФ нашлось хитрое средство от танков "Леопард" и "Абрамс"
Фото: www.unsplash.com
И на западную старуху бывает проруха

Накануне, 25 января, информационное пространство взорвали новости о том, что немецкая администрация все-таки решила снабдить кровавый киевский режим мощными современными танками "Леопард". Более того, американские кураторы Незалежной также объявили об отправке Киеву танков "Абрамс". Как мы будем уничтожать смертоносную западную технику, рассказал экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Начальник спецотряда военных советников "Царские волки" напомнил, что в будущем месяце на вооружение нашей армии поступит суперсовременный ударный вариант высокоэффективного робота "Маркер", передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Сообщается, что за счет обширного электронного каталога образов робот получил возможность на автомате фиксировать появление вражеской техники и уничтожать ее, передает информационный ресурс "Свободная пресса".

Рогозин сообщил, что роботов специально натаскают на американские "Абрамсы" и немецкие "Леопарды", отмечает телеканал "360". Таким образом, мощные российские роботы позволят быстро ликвидировать западные танки, которые в самое ближайшее время могут оказаться в руках киевских верховодов.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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