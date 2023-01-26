Российские бойцы продолжают планомерное продвижение

Уже больше 11 месяцев на территории украинского государства идут ожесточенные бои. Сегодня, 26 января, стало известно о серьезном прорыве нашей армии на территории многострадальной Донецкой народной республики.



Такой информацией с общественностью поделился советник врио руководителя ДНР Игорь Кимаковский. Сообщается, что нашим бойцам удалось войти в печально известный город Угледар, передает интернет-издание РИА ФАН.



Высокопоставленный представитель местных властей рассказал, что наши военнослужащие уже сумели укрепиться на окраинах этого города. Таким образом Вооруженным силам России удалось "сковать украинского противника", отмечает телеканал "360".



При этом отдельно отмечается, что незалежные вояки не желают просто так складывать оружие. Бойцы Вооруженных сил Украины предпринимают активные попытки контратаковать, однако российская артиллерия успешно отрабатывает по противнику, отмечает "Радио 1".

