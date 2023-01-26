Армия России вошла в Угледар: последние новости с линии фронта в ДНР

Армия России вошла в Угледар: последние новости с линии фронта в ДНР
Фото: www.unsplash.com
Российские бойцы продолжают планомерное продвижение

Уже больше 11 месяцев на территории украинского государства идут ожесточенные бои. Сегодня, 26 января, стало известно о серьезном прорыве нашей армии на территории многострадальной Донецкой народной республики.  

Такой информацией с общественностью поделился советник врио руководителя ДНР Игорь Кимаковский. Сообщается, что нашим бойцам удалось войти в печально известный город Угледар, передает интернет-издание РИА ФАН.

Высокопоставленный представитель местных властей рассказал, что наши военнослужащие уже сумели укрепиться на окраинах этого города. Таким образом Вооруженным силам России удалось "сковать украинского противника", отмечает телеканал "360".

При этом отдельно отмечается, что незалежные вояки не желают просто так складывать оружие. Бойцы Вооруженных сил Украины предпринимают активные попытки контратаковать, однако российская артиллерия успешно отрабатывает по противнику, отмечает "Радио 1".

Источник: Соловьев Live ✓ Надежный источник
новости партнеров

На Западе объявили подготовку к ядерной войне с Россией

Власти опасаются, что Москва первой нанесет удар

Белый дом озвучил будущее Украины после завершения СВО

Американцы начали готовиться к перемирию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей