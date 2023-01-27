ЕС вернет замороженные деньги России с процентами: план по конфискации позорно провалился

В Москве уже отреагировали на заявление

Американские СМИ сообщают, что европейские юристы нашли способ передать Украине ранее замороженные российские активы. Сделать это можно, но не на безвозмездной основе.

Как отмечает телеканал "360", сперва ЕС разработает специальный механизм возвращения денег России с процентами. Пока, по предварительной информации, мера может коснуться 33,8 млрд евро, которые хранятся не европейских счетах. Как и когда именно европейцы планируют отдавать средства Москве – неизвестно.

На слухи о подготовке передаче средств уже отреагировали в Совфеде. Сенатор Андрей Клишас выразил мнение, что этим ЕС подтвердил – "операция по легализации украденного позорно провалена".

Он напомнил, что ранее в Брюсселе так и не смогли найти законных оснований для ареста российских активов, тем не менее, такой шаг был принят. Теперь же они нашли возможность "временно" использовать деньги России, чтобы восстановить Украину после завершения конфликта, сообщает "Свободная пресса".

Сейчас Эстония при поддержке ЕС разрабатывает механизм изъятия российских активов в пользу Украины, которые ранее были заморожены. О возвращении денег России в будущем эстонские власти не говорили.