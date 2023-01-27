Путин отдал новый приказ по СВО после отправки западных танков Украине - СМИ

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Российский президент Владимир Путин поручил военным готовиться к новому масштабному наступлению на украинские позиции в зоне СВО в феврале-марте. Об этом сообщает американское издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Журналисты утверждают, что глава России якобы ожидает долгого противостояния с США и их союзниками – как минимум, на несколько лет. С наступлением весны российская сторона собирается усилить военное давление на поле боя, чтобы побудить Киев к переговорам. Разбить противника ВС РФ планируют до того, как западные танки будут доставлены ВСУ.
"Российский лидер считает, что у него нет другой альтернативы, кроме как победить в конфликте, который он считает экзистенциальным, с США и их союзниками", – указывается в статье.
На Украине, в свою очередь, отвергают любые возможности переговоров с Россией, готовя собственное контрнаступление. Однако долгое противостояние в Бахмуте (Артемовске) подорвали способность ВСУ проводить наступательные операции, утверждают американские разведчики.
Ранее западные страны объявили о намерении поставить Украине танки для ведения боев в зоне СВО. Польша утверждает, что помимо немецких Leopard 2 собирается отправить 60 танков Twardy, сообщает телеканал "360". Они должны прибыть на вооружение ВСУ в течение 3-4 месяцев.
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