Путин отдал новый приказ по СВО после отправки западных танков Украине - СМИ

Москва готовиться положить конец противостоянию

Российский президент Владимир Путин поручил военным готовиться к новому масштабному наступлению на украинские позиции в зоне СВО в феврале-марте. Об этом сообщает американское издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Журналисты утверждают, что глава России якобы ожидает долгого противостояния с США и их союзниками – как минимум, на несколько лет. С наступлением весны российская сторона собирается усилить военное давление на поле боя, чтобы побудить Киев к переговорам. Разбить противника ВС РФ планируют до того, как западные танки будут доставлены ВСУ.

"Российский лидер считает, что у него нет другой альтернативы, кроме как победить в конфликте, который он считает экзистенциальным, с США и их союзниками", – указывается в статье.

На Украине, в свою очередь, отвергают любые возможности переговоров с Россией, готовя собственное контрнаступление. Однако долгое противостояние в Бахмуте (Артемовске) подорвали способность ВСУ проводить наступательные операции, утверждают американские разведчики.

Ранее западные страны объявили о намерении поставить Украине танки для ведения боев в зоне СВО. Польша утверждает, что помимо немецких Leopard 2 собирается отправить 60 танков Twardy, сообщает телеканал "360". Они должны прибыть на вооружение ВСУ в течение 3-4 месяцев.