Говорит о многом: один нюанс в тактике ВС РФ раскрыл будущее СВО

Эксперт объяснил действия российских военных

Капитан первого ранга Василий Дандыкин полагает, что Россия начала подготовку к полномасштабному разгрому всего украинского фронта. К такому выводу он пришел, анализируя ситуацию на поле боя.

Военный эксперт указал на одну деталь, которая, по его мнению, говорит о многом – российские военные в данный момент ведут разведку на крайне широком фронте. Так руководство ВС РФ прощупываыет слабые места перед началом полномасштабного наступления.

Он рассказал, что сейчас ВСУ перебрасывают лучшие подразделения спецназа и иностранных наемников в Артемовск (Бахмут), и их переламывают российские войска.

"Я думаю, что суть состоит в том, что противник не знает того, где будет главный удар предстоящего российского наступления и поэтому свои силы ВСУ сильно растягивают", – рассказал он "Военному обозрению".

По мнению аналитика, поставки западного вооружения, приезд наемников и мобилизация будут направлены на затыкание брешей, а не контрнаступление.

Командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов утверждает, что сейчас ВС РФ уже практически взяли Артемовск в оперативное окружение и перекрыли почти все маршруты движения противника, сообщает Радио 1.