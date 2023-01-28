США готовят России "сюрприз" к годовщине СВО

Вашингтон сделал заявление

Американские власти сообщили, что готовят "сюрприз" для России, который будет приурочен к годовщине начала спецоперации на Украине. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга.

По ее словам, для подготовки к 24 февраля задействована работа большинства ведомств США – каких конкретно она перечислять не стала.

"Планирование того, как мы отреагируем на годовщину, идет полным ходом", – заверила она.

Однако в данный момент раскрывать планы Вашингтона она не намерена.

На Западе и Украине полагают, что Россия тоже готовится к годовщине начала СВО. Украинская разведка уверяет, что Москва планирует совершить две вещи: перейти к новому полномасштабному наступлению, а также провести новую мобилизацию в стране. В Кремле отмечали, что в ближайшее время мобилизации не будет, а все заявления о подготовке таких мероприятий являются "вбросом" Киева.