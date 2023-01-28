"Разразится Третья мировая война": в Италии сделали России предупреждение

"Разразится Третья мировая война": в Италии сделали России предупреждение
Фото: Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Представитель Минобороны страны назвал ключевое условие

Глава итальянского оборонного ведомства Гвидо Кросетто утверждает, что если российские танки окажутся в Киеве и около европейских границ, это станет началом Третьей мировой войны. Такое заявление он сделал после встречи со своим французским коллегой Себастьеном Лекорню.

Во время беседы министры обороны Франции и Италии заключили совместно соглашение о сотрудничестве в помощи Украине, а также обсудили расширение условий для начала мирных переговоров между Киевом и Москвой. 

"Мы подтвердили нашу готовность продвигать повестку военной поддержки Украине, защищать Средиземное море от новых угроз и изучать возможность повышения совместных производственных возможностей в отношении противовоздушной обороны", – сказано в совместном заявлении.

Кросетто также сказал, что остановить продвижение российских боевых машин – единственный способ не допустить начала нового глобального военного противостояния. 

"Третья мировая война началась бы в тот момент, когда российские танки появились бы в Киеве и на границах Европы",

– заявил глава Минобороны. 

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