"Разразится Третья мировая война": в Италии сделали России предупреждение

Представитель Минобороны страны назвал ключевое условие

Глава итальянского оборонного ведомства Гвидо Кросетто утверждает, что если российские танки окажутся в Киеве и около европейских границ, это станет началом Третьей мировой войны. Такое заявление он сделал после встречи со своим французским коллегой Себастьеном Лекорню.

Во время беседы министры обороны Франции и Италии заключили совместно соглашение о сотрудничестве в помощи Украине, а также обсудили расширение условий для начала мирных переговоров между Киевом и Москвой.

"Мы подтвердили нашу готовность продвигать повестку военной поддержки Украине, защищать Средиземное море от новых угроз и изучать возможность повышения совместных производственных возможностей в отношении противовоздушной обороны", – сказано в совместном заявлении.

Кросетто также сказал, что остановить продвижение российских боевых машин – единственный способ не допустить начала нового глобального военного противостояния.

"Третья мировая война началась бы в тот момент, когда российские танки появились бы в Киеве и на границах Европы",

– заявил глава Минобороны.