Минобороны РФ объявило о возмездии за удар по больнице в ЛНР

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Российское оборонное ведомство обвинило ВСУ в нанесении удара по зданию районной больницы в Новойдаре. По сообщанию ведомства, он был намеренный, для этого украинская армия задействовала реактивные снаряды системы залпового огня HIMARS.
Последние несколько месяцев клинике лечили местное население и военных, которые пострадали во время боевых действий. После атаки ВСУ погибло 14 человек, еще 24 были ранены – среди них пациенты больницы и мед.персонал. Сейчас им оказывают помощь.
"Намеренный ракетный удар по заведомо известному действующему гражданскому медицинскому учреждению является безусловным тяжким военным преступлением киевского режима", – сказано в сообщении ведомства.
В Минобороны пообещали, что все причастные к произошедшему лица будут найдены и наказаны.
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