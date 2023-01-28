Минобороны РФ объявило о возмездии за удар по больнице в ЛНР

Минобороны РФ объявило о возмездии за удар по больнице в ЛНР
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Погибло 14 сотрудников и пациентов медучреждения

Российское оборонное ведомство обвинило ВСУ в нанесении удара по зданию районной больницы в Новойдаре. По сообщанию ведомства, он был намеренный, для этого украинская армия задействовала реактивные снаряды системы залпового огня HIMARS.

Последние несколько месяцев клинике лечили местное население и военных, которые пострадали во время боевых действий. После атаки ВСУ погибло 14 человек, еще 24 были ранены – среди них пациенты больницы и мед.персонал. Сейчас им оказывают помощь.

"Намеренный ракетный удар по заведомо известному действующему гражданскому медицинскому учреждению является безусловным тяжким военным преступлением киевского режима", – сказано в сообщении ведомства. 

В Минобороны пообещали, что все причастные к произошедшему лица будут найдены и наказаны. 

Источник: Минобороны России ✓ Надежный источник
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