Китай выступил с резким заявлением о СВО

Пекин встал на сторону Москву

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин во время выступления в понедельник сделал резкий выпад в адрес США из-за проведения российской спецоперации на Украине.

Он заявил, что Вашингтон является крупнейшим инициаторов военного кризиса, который возник на украинской территории.

"Если они действительно заботятся об украинском народе, стоит прекратить поставки вооружений", – сказали в Пекине.

Дипломат указал, что при этом США вместо того, чтобы задуматься о последствиях своих действий на Украине, стали выдвигать беспочвенные обвинения в адрес Китая из-за Тайваня. И китайские власти не собираются молча за этим наблюдать.

Нин также пообещал, что власти страны защитять китайские компании в случае введения против них американских санкций из-за конфликта на Украине.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин говорил, что поставки тяжелых вооружений ВСУ говорят о прямом участии США в боевых действиях на Украине, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".