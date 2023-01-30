Китай выступил с резким заявлением о СВО

Китай выступил с резким заявлением о СВО
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Пекин встал на сторону Москву

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин во время выступления в понедельник сделал резкий выпад в адрес США из-за проведения российской спецоперации на Украине. 

Он заявил, что Вашингтон является крупнейшим инициаторов военного кризиса, который возник на украинской территории. 

"Если они действительно заботятся об украинском народе, стоит прекратить поставки вооружений", – сказали в Пекине.

Дипломат указал, что при этом США вместо того, чтобы задуматься о последствиях своих действий на Украине, стали выдвигать беспочвенные обвинения в адрес Китая из-за Тайваня. И китайские власти не собираются молча за этим наблюдать.

Нин также пообещал, что власти страны защитять китайские компании в случае введения против них американских санкций из-за конфликта на Украине. 

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин говорил, что поставки тяжелых вооружений ВСУ говорят о прямом участии США в боевых действиях на Украине, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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