Раскрыты подробности генерального наступления ВС РФ в зоне СВО

Откуда именно войска пойдут в атаку пока неизвестно

Москва официально не делала объявления о подготовке нового масштабного наступления на украинской территории, хотя эксперты почти единогласно сходятся во мнении, что вскоре оно начнется. Об этом также говорят на Западе и Украине, предупреждая о новом витке эскалации. Военный эксперт Алексей Леонков утверждает, что сейчас можно примерно понять, как будут действовать ВС РФ, учитывая текущий характер боевых действий.

Он отметил, что российские войска расформировались почти по всей линии соприкосновения, немного сдвигая ее в удобную для себя сторону. По его словам, значительная часть территорий имеет среднепересеченную местность с холмами, оврагами, подлесками и речушками – быстро передвигаться по ней на военной технике не получится.

"Поэтому сейчас идут такого рода боевые действия, когда выбираются более удобные точки старта. И откуда они пойдут – с запорожского направления, со сватовского или все-таки дожмут Донбасс – вопрос пока открытый", – приводит его слова Общественная служба новостей.

Как сообщалось ранее, российским войскам удалось закрепить позиции в восточной части Угледара. Ожесточенные бои около Артемовска (Бахмута) продолжаются, передает телеканал "360".

ВСУ, в свою очередь, начали закрепляться на территории промышленных объектов, сообщает "Свободная пресса". Это происходит по всей линии соприкосновения.