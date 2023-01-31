Ситуация в Евросоюзе ухудшается день ото дня

Действия западных стран по отношению к России и события, развернувшиеся на территории украинского государства, остаются одной из главных тем мировой повестки. За событиями бдительно наблюдают эксперты Поднебесной. По мнению китайских аналитиков, в самое ближайшее время европейским странам придется пересмотреть свою позицию по Незалежной.



Таким мнением поделился представитель Института европейских исследований Китайской академии общественных наук Хэ Чжигао. Аналитик обратил внимание, что европейская экономика терпит небывалый урон из-за санкций, введенных против Российской Федерации.



Более того, обрушение экономики и рост безработицы привели к тому, что застарелые европейские проблемы резко обострились. В частности, недовольство местных начинает выливаться в массовые митинги.



На фоне общего упадка многие жители стран Евросоюза начинают по-другому относиться к специальной военной операции России. При этом больше всего европейцев пугает перспектива оказаться втянутыми в кровопролитный конфликт.



Китайские эксперты подчеркнули, что Европа фактически попала в ловушку вашингтонской администрации, которая использует кризисную ситуацию для извлечения выгоды и реализации собственных энергоресурсов.

