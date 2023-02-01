На неслыханную "щедрость" готовы пойти американцы

Вашингтонская администрация всерьез рассматривает вариант передачи киевскому режиму ракет большей дальности. Такая информация появилась в распоряжении журналистов авторитетного зарубежного издания Reuters.



Сейчас Соединенные Штаты Америки подготавливают для Вооруженных сил Незалежной очередной пакет военной поддержки. Как отмечает телеканал "360", речь идет о солидной сумме в размере 2,2 миллиарда долларов.



В этот пакет впервые могут включить ракеты большей дальности, передает интернет-издание "Общественная служба новостей". Кроме того, американцы планируют передать Киеву другое мощное оружие и боеприпасы. Такой информацией с зарубежным изданием на условиях анонимности поделились несколько американских госслужащих.



Отдельно отмечается, что речь идет о "бомбе малого диаметра наземного базирования". Как передает телеканал RT, данный снаряд может бить по целям, находящимся на расстоянии свыше 150 километров.

