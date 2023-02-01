Втягивают в конфликт: НАТО нашла неожиданного "врага" России

Втягивают в конфликт: НАТО нашла неожиданного "врага" России
Фото: www.unsplash.com
Альянс стремится дестабилизировать все мировое пространство

Конфликт, развернувшийся на территории украинского государства, стал полем противостояния между Российской Федерацией и западной коалицией. При этом США не намерены останавливаться на достигнутом. Как отмечают китайские эксперты, Вашингтон активно вовлекает в конфликт другие страны.

Так, аналитики китайского портала  Global Times указывают, что в "пучину" конфликта в Незалежной активно затаскивают Южную Корею. Сообщается, что западная военная коалиция под предводительством Соединенных Штатов настойчиво призывает Сеул усилить военную поддержку киевского режима.

Китайские эксперты обратили внимание, что южнокорейская промышленность находится на высоком уровне развития. Именно поэтому американцы всеми силами стараются втянуть эту страну в конфликт и даже требуют рассмотреть возможность прямой отправки оружия в Незалежную. В статье прямо указано, что Североатлантический альянс пытается "оплести своими щупальцами весь Азиатско-Тихоокеанский регион".

Тем временем, наши бойцы продолжают выполнять поставленные перед ними в рамках спецоперации задачи. Как сообщает телеканал "360", сегодня, 1 февраля, многострадальный Артемовск взяли в оперативное окружение.

Источник: Global Times ✓ Надежный источник
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