Вашингтон пичкает Киев вооружением

Киевский режим остается на плаву исключительно благодаря беспрецедентной поддержке со стороны западных государств. Недавно в информационном пространстве появились сведения о том, что вашингтонская администрация намерена предоставить Незалежной новый пакет военной помощи. Неочевидную причину такого решения раскрыл военный эксперт Алексей Леонков.



Аналитик считает, что таким образом Соединенные Штаты Америки хотят спасти дорогостоящие реактивные системы залпового огня HIMARS, которые успешно уничтожаются российской артиллерией. В прессе писали, что в новый пакет помощи включат мощные ракеты большей дальности. Наличие таких бомб поможет Вооруженным силам Украины отодвинуть HIMARS подальше от линии соприкосновения.



Впрочем, как подчеркнул опытный военный эксперт, в арсенале наших Вооруженных сил есть средства, которые смогут эффективно противодействовать набирающему мощь противнику.

"Чтобы сберечь дорогостоящие системы, украинцам требуется отвезти их дальше от линии соприкосновения", – пояснил Леонков.

Как добавил эксперт, обсуждаемая бомба GLSDB является более экономичной, и при этом способна поражать цели на приличном расстоянии.

