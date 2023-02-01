ВСУ нанесли ракетный удар по нефтепроводу "Дружба"

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Попадание Вооруженных сил Украины по участку нефтепровода "Дружба" в Брянской области было совершенно осознанным. Противник пытался таким образом вызвать у россиян страх, уверен парламентарий Дмитрий Новиков.
Депутат выразил уверенность, что РФ ответит на атаку. Подобного рода теракты всегда спланированы свыше – а потому стоит считать главным инициатором идеи Киев. Украинским властям очень хотелось бы, чтобы панические настроения преобладали в российском обществе.
Еще одна причина – режим Владимира Зеленского, уверен парламентарий, пытается поддержать дух внутри рядов украинской армии. И наконец, нужно же как-то демонстрировать перед коллективным Западом свою боеспособность, чтобы оправдывать поставки вооружения.
Ранее Mash сообщил, что ВСУ нанесли удар "Точкой-У" по "Дружбе". Ракета упала недалеко от нефтеперекачивающей станции, оставив огромную воронку. Значительные повреждения на НПС отсутствуют. Персонал эвакуировали, пострадавших нет. Позднее "Дружба" возобновила работу.
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