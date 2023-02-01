Политолог не стал стесняться в выражениях

Не так давно украинский посол в ФРГ Алексей Макеев, назначенный на должность вместо занимающего ныне пост главы МИД Алексея Резникова, объявил о желании Украины вернуть себе ядерный статус. Однако дипломат не стал уточнять, какие конкретные меры позволят вернуть Украине ядерное оружие.

Израильский политолог Яков Кедми уверен, что и такого варианта событий нельзя исключать – те, кто накачивает ВСУ оружием и военной помощью, готовы пойти на любые меры. В конце-концов, не они расходуют собственный генофонд. Все, что остается делать – вливать деньги в конфликт и смотреть со стороны.

Иными словами, уточнил Кедми, никакого "нельзя" для администрации Владимира Зеленского не существует, пока на то не будет слова Соединенных Штатов.

"В этом отношении еще большие отморозки, чем в Польше. Именно последним они пытаются подражать. А наглость украинской власти – совершенно бесконечна", – заключил Кедми.

По словам военного политолога Андрея Старых, украинская администрация видит в отступлении плохой сигнал исключительно как угрозу своему существованию – для поддержания нужного информационного фона Киев идет на любые меры, чтобы затруднить наступление российских войск. В ВСУ никого не заботит, что "свежемобилизованных" кидают в ад под Константиновкой в ДНР, чтобы те сыграли роль некого буфера, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".