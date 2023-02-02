В Киеве заявили о новой тактике Москвы в зоне СВО

В Киеве заявили о новой тактике Москвы в зоне СВО
Фото: Victor Berzkin/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Украинцы уверяют, что Кремль хочет переговоров

Обе стороны украинского конфликта готовятся к новому витку эскалации в ближайшее время. Об этом говорят украинские и западные власти, а также российские военкоры и эксперты. В США, по неофициальным данным, полагают, что ВСУ могут не сдержать натиска российских военных, учитывая большую измотанность из-за противостояния в Артемовске (Бахмуте). 

Бывший советник Офиса Зеленского Алексей Арестович утверждает, что российские войска продолжают продвигаться на бахмутовском направлении – они двинулись в сторону трассы на юге, сообщает Общественная служба новостей.

По его словам, Москва начала придерживаться новой тактики в зоне СВО, стараясь взять более выгодные рубежи для удержания позиций по всей линии соприкосновения. Это необходимо для того, чтобы при попытке ВСУ пойти в контрнаступление настоять на переговорах. 

Официально российские власти заявляли, что сейчас не видят никаких предпосылок для начала переговорного процесса с Киевом. Украинское руководство, в свою очередь, также заявляло, что говорить им с Кремлем не о чем. 

Ранее Московский суд оштрафовал платформу Twich за публикацию прямого эфира с Арестовичем, в котором он распространял "фейковую информацию", сообщает URA.RU

Источники в Госдуме утверждают, что к годовщине начала спецоперации Владимир Путин может обратиться с посланием к Федеральному собранию, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Источник: Pravda.ru ✓ Надежный источник
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