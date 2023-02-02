Заявление Пентагона о проигрыше Украины спровоцировало скандал

Заявление Пентагона о проигрыше Украины спровоцировало скандал
Фото: US Joint Staff/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Киев предупредили о поражении

Во время секретного брифинга перед комитетом Палаты представителей по делам вооруженных сил несколько высокопоставленных чиновников Минобороны США сделали скандальное заявление о перспективном возвращении Крыма под контроль Киева. Американские СМИ уже заявили, что украинским властям сказанное во время доклада очень не понравится. 

Официальные лица Пентагона, которые пожелали остаться анонимными, "слили" информацию с закрытого брифинга журналистам. По их словам, представители ведомства не верят, что ВСУ в обозримой перспективе смогут отвоевать полуостров.

Три информатора утверждают, что Минобороны четко дало понять, что Украина не имеет возможностей вытеснить российские войска с Крыма. Четвертый утверждает, что посыл был более двусмысленным, но суть остается одной – у украинской победы нет гарантий, передает Радио 1

Официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх комментировать подробности обсуждения отказалась, отметив, что способность ВСУ отражать и адаптироваться "к российской агрессии" говорят сами за себя. 

Источники также утверждают, что попытки донести информацию о вероятном провале возвращения Крыма приводят Офис Зеленского в ярость. Украинцы в ответ заявляют, что американская разведка постоянно ошибалась, давая оценку возможностям украинской армии. 

Американская публика, в свою очередь, считает, что попытка ВСУ установить контроль над полуостровом может привести к ядерной войне, передает телеканал "360"

Источник: Politico ✓ Надежный источник
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