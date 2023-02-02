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Уже почти год на территории украинского государства проводится специальная военная операция по демилитаризации этой страны. Коллективный Запад принял самое деятельное участие в происходящем. Почему на самом деле США и Европа ринулись поддерживать Киев, объяснил видный американский политик Аджаму Барака.
Бывший кандидат в вице-президенты Соединенных Штатов Америки уверен, что все дело кроется в корыстных мотивах. Барака обратил внимание на фантастические прибыли нефтяных компаний, которые резко возросли после введения антироссийских санкционных ограничений на фоне спецоперации по демилитаризации украинского государства.
Видный американский политик уверен, что именно коммерческая выгода толкнула Белый дом на поддержку Незалежной. Как известно, "кому война, а кому мать родна". Многие компании обогащаются за счет разразившегося конфликта.
Государственный деятель подчеркнул, что некоторые американские политики пытаются выставить участие в украинском конфликте как "славную борьбу за свободу", однако на самом деле все намного проще – крупные бизнесмены просто зарабатывают деньги на боевых действиях и бедах людей.
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