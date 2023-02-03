За рубежом пристально следят за действиями Москвы

Недавно в прессе появилась информация о возможной передаче киевскому режиму мощных самонаводящихся ракет GLSDB, которые способны бить по целям на расстоянии до 150 километров. Эксперты активно обсуждают данную новость. По мнению зарубежных аналитиков, такой шаг Вашингтона приведет к смене тактики нашей страны на Украине.



Аналитик Центра стратегических и международных исследований США Том Карако уверен, что если Белый дом действительно решится отправить незалежным воякам данные снаряды, Армия России будет вынуждена серьезно пересмотреть стратегию проведения специальной военной операции по демилитаризации киевского режима, передает телеканал "360".



Карако заявил, что бомбы "заставят русских гадать", куда сможет ударить противник, отмечает информационный ресурс "Общественная служба новостей". Высокая дальность поражения может существенно изменить положение дел на фронте, уверены зарубежные специалисты.



Как напоминает интернет-издание "Подмосковье сегодня", сейчас в распоряжении Вооруженных сил Украины есть вооружение, которое может бить по объектам на расстоянии не более 80 километров. Появление новых бомб вынудит ВС РФ переместить важные объекты на большее удаление от линии соприкосновения.

