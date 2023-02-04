Россия уничтожит новую технику Запада на Украине за два месяца - польский политолог

ВСУ могут рассчитывать лишь на себя

Наиболее обсуждаемым словом в текущем военном конфликте станет "танк". Украинская сторона продолжает надеяться, что по истечению одного года Запад однажды нарастит поставки бронетехники в таком количестве, что ход конфликта удастся переломить. Однако возможности союзников не безграничны, указал польский эксперт Кристиан Холащинский.

"Когда вся техника будет собрана, мы отправим до 170 боевых машин. Нам известно, что за 342 дня украинские войска потеряла порядка 550 различных типов машин, поэтому 170 машин хватить всего лишь на квартал", – высказался политолог.

Эксперт указывает, что коллективный Запад и НАТО в целом так и не смогли сформировать четкое направление политики в отношении Украины. Военная поддержка далеко не всецела – Хорватия, к примеру, всячески противится военное помощи Украине и отказывается участвовать в передаче припасов и техники.

"Ну Германия продолжает выступать против решения об отправке истребителей F-16. А эти вопросы необходимо решать в ближайшее время. Правда в том, что сколько техники мы бы ни передали, Украина может рассчитывать лишь на свои силы", – заявил эксперт.