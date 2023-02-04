Как спасти российские города от дальнобойных GLSDB: раскрыта опасность новых ракет ВСУ

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Новый пакет военной помощи Пентагона, куда вошли дальнобойные ракеты GLSDB, будет реализован для передачи украинской стороне в девятимесячный срок. По словам военного эксперта Игоря Коротченко, ситуация опасна для городов Российской Федерации.
Практически наверняка ВСУ начнут атаковать в ответ критическую инфраструктуру своего противника. С 150-километровым радиусом в группе риска окажется не один десяток городов РФ – напрашивается вывод, что урон будет немалым.
У РФ имеются в качестве противодействия развернутые комплексы ПВО. Так что проблему нужно решать либо за счет противовоздушной обороны, которую необходимо нарастить – это "Тор-М2", считаемое Коротченко "оружием последнего рубежа" и лучшим ПВО малой дальности, либо "Бук-М3" средней дальности.
Преимущество указанных систем – их полная автономность и способность работать без внешней энергии в полевых условиях.
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