Как спасти российские города от дальнобойных GLSDB: раскрыта опасность новых ракет ВСУ

Как спасти российские города от дальнобойных GLSDB: раскрыта опасность новых ракет ВСУ
MOD Russia/www.globallookpress.com
ВСУ не смогут совладать с соблазном поатаковать гражданских

Новый пакет военной помощи Пентагона, куда вошли дальнобойные ракеты GLSDB, будет реализован для передачи украинской стороне в девятимесячный срок. По словам военного эксперта Игоря Коротченко, ситуация опасна для городов Российской Федерации.

Практически наверняка ВСУ начнут атаковать в ответ критическую инфраструктуру своего противника. С 150-километровым радиусом в группе риска окажется не один десяток городов РФ – напрашивается вывод, что урон будет немалым.

У РФ имеются в качестве противодействия развернутые комплексы ПВО. Так что проблему нужно решать либо за счет противовоздушной обороны, которую необходимо нарастить – это "Тор-М2", считаемое Коротченко "оружием последнего рубежа" и лучшим ПВО малой дальности, либо "Бук-М3" средней дальности. 

Преимущество указанных систем – их полная автономность и способность работать без внешней энергии в полевых условиях.

Источник: URA.ru ✓ Надежный источник
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