Стало известно тайное обещание Путина по Украине Западу

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Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в недавнем интервью рассказал подробности поездки в Москву, которая состоялась в начале марта 2022 года. Тогда политик провел встречу с российским лидером Владимиром Путиным. В числе ключевых тем их беседы была начатая Россией спецоперация на Украине.
Беннет утверждает, что спросил президента РФ, не собирается ли он убить Владимира Зеленского – тот ответил, что таких планов нет. По его словам, Путин даже дал ему в этом обещание.
После этого израильский премьер позвонил в Киев. Он связался с Зеленским, который тогда находился в секретном бункере из опасений покушений. Президент Украины уточнил, уверен ли Беннет в том, что Кремль не хочет его смерти. Тот ответил, что "на 100%".
Политик утверждает, что сразу после их общения Владимир Зеленский записал видео, в котором говорил о том, что не боится угрозы его жизни.
Бывший премьер Израиля утверждает, что поехал тогда в Москву на переговоры с Путины по просьбе украинского президента, чтобы обсудить возможности мирного урегулирования. Визит предварительно он согласовал с США, Германией и Францией, а после передал странам итоги.
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