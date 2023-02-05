Стало известно тайное обещание Путина по Украине Западу

В самом начале СВО глава России лично встречался с иностранными политиками

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в недавнем интервью рассказал подробности поездки в Москву, которая состоялась в начале марта 2022 года. Тогда политик провел встречу с российским лидером Владимиром Путиным. В числе ключевых тем их беседы была начатая Россией спецоперация на Украине.

Беннет утверждает, что спросил президента РФ, не собирается ли он убить Владимира Зеленского – тот ответил, что таких планов нет. По его словам, Путин даже дал ему в этом обещание.

После этого израильский премьер позвонил в Киев. Он связался с Зеленским, который тогда находился в секретном бункере из опасений покушений. Президент Украины уточнил, уверен ли Беннет в том, что Кремль не хочет его смерти. Тот ответил, что "на 100%".

Политик утверждает, что сразу после их общения Владимир Зеленский записал видео, в котором говорил о том, что не боится угрозы его жизни.

Бывший премьер Израиля утверждает, что поехал тогда в Москву на переговоры с Путины по просьбе украинского президента, чтобы обсудить возможности мирного урегулирования. Визит предварительно он согласовал с США, Германией и Францией, а после передал странам итоги.