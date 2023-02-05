Запад лишает Украину танков на неопределенный срок

В ЕС возникли непредвиденные трудности

Процесс передачи западных танков Украине, обсуждение которого идет последние несколько недель, претерпевает новые сложности. Источники в Германии заявили, что во время недавней совместной сессии на тему отправки вооружений ни одна из стран ЕС не смогла сказать, сколько техники готова послать ВСУ, выступая при этом с расплывчатыми формулировками. До этого европейские власти называли примерное количество танков, которые могут отослать Киеву.

Как пишут немецкие СМИ, при таком раскладе ВСУ не получат необходимого числа танков для противостояния ВС РФ, либо украинские военные будут лишены необходимого вооружения на неопределенный срок в свете прогнозируемого наступления российской армии.

Германия утверждает, что готова отдать 14 Leopard 2 плюс держать еще пять запасных для Украины на случай поломок. Польша выразила готовность отправить танки, Нидерланды не стали брать на себя обязательств. Португалия была согласна отдать технику, но количество уточнять не стала.

"Ситуация для Германии сложная. Канцлер Олаф Шольц даже сам брал трубку и пытался уговорить руководителей трех "северо– и южноевропейских" стран сообщить им, сколько вагонов они готовы дать", – указывается в статье.

Пока единственные Leopard, которые может получить Киев в свете позиции стран ЕС, это немецкие. К концу марта Берлин обещает отдать их с уже обученным экипажем. По другим поставкам ситуация остается неясной.