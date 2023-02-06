ВСУ ударили химическим оружием по Армии России

ВСУ ударили химическим оружием по Армии России
Фото: www.unsplash.com
Украинские боевики нарушают все нормы

В информационном пространстве часто появляются данные о бесчинствах незалежных вояк. Сегодня, 6 февраля, стало известно, что Вооруженные силы Украины прибегли к применению химического оружия против наших бойцов.

Сообщается, что химоружие было использовано на Соледарском и Артемовском направлениях. Такой информацией с журналистами поделился советник руководителя Донецкой народной республики Ян Гагин. Вооруженные силы Незалежной пошли на это преступление накануне, 5 февраля.

Как отмечает интернет-издание "Свободная пресса", после химической атаки некоторые бойцы Армии России обратились к медицинским работникам с жалобами на головокружение, тошноту и слабость.

При этом высокопоставленный госслужащий подчеркнул, что незалежные вояки не гнушаются периодически прибегать к использованию химического оружия. Более того, украинские боевики с большим удовольствием снимают на видеокамеры процесс подготовки газовых гранат.

Источник: ТАСС ✓ Надежный источник
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