В социальных сетях появилась любопытная информация

Сегодня утром, 6 февраля, новостные ленты разорвали сведения о том, что на территории Калужской области взорвался украинский беспилотник. Позже появилась информация, что на месте крушения дрона обнаружили мощную авиабомбу.



Как сообщают авторы Telegram-канала Shot, речь идет об авиабомбе ОФАБ-100-120. Снаряд нашли в окрестностях Калуги в лесополосе. По мнению экспертов, бомба не взорвалась, так как боевой дрон летел на слишком низкой высоте.



Известно, что осколочно-фугасная бомба содержит внутри порядка 46 килограммов взрывчатки. Вес такого снаряда составляет 133 килограмма. Во время военных конфликтов подобного рода оружие используют для ликвидации техники противника, а также уничтожения живой силы.



О том, что недалеко от областного центра разбился дрон противника, в начале дня сообщил руководитель этого российского субъекта Владислав Шапша. Губернатор отметил, что инцидент обошелся без жертв и пострадавших, также не зафиксировано разрушений среди объектов инфраструктуры.

