Наши бойцы продолжают выполнять задачи спецоперации

На территории украинского государства почти год не прекращается специальная военная операция по демилитаризации этой страны. На регулярной основе с фронта поступает информация об успехах наших бойцов. Так, сегодня, 7 февраля, стало известно, что подразделениям ВДВ удалось уничтожить укрепленные позиции украинского противника.



Эпичные кадры публикуют журналисты "Пятого канала". Отмечается, что бойцы воздушно-десантных войск блестяще справились с задачей при активной поддержке артиллерии. Слаженные действия наших военнослужащих позволяют эффективно выполнять поставленные перед ними цели.



Сообщается, что чаще всего наши десантники ликвидируют военную технику Вооруженных сил Незалежной из противотанковых комплексов. В свою очередь, пулеметные расчеты отлично справляются с украинскими снайперами.

