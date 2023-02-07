Час освобождения Херсона близок: в рядах всушников началась паника

Час освобождения Херсона близок: в рядах всушников началась паника
Фото: www.unsplash.com
Российский город вскоре избавят от оккупантов

Вынужденная сдача административного центра Херсонской области отозвалась большой горечью в сердцах наших сограждан. Однако российские военные обязательно вернут город на его историческую Родину. По этому поводу у украинских боевиков уже началась истерика. С соответствующим заявлением выступили в администрации Херсонщины.

Как подчеркнул врио руководителя российского субъекта Владимир Сальдо, бойцы Вооруженных сил Незалежной хорошо понимают, что очень скоро им придется покинуть Херсон. На этом фоне в рядах незалежных вояк начались активные волнения, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

"Теперь близок час освобождения Херсона. Оккупанты уже это чувствуют", – подчеркнул государственный деятель.

По словам Сальдо, сейчас украинских боевиков интересует один вопрос: как с минимальными потерями покинуть город, а также вынести из него побольше ценных вещей. Как известно, вояки противника славятся своей склонностью к мародерству.

К слову, в январе армия Украины лишилась свыше 6,5 тысячи бойцов. Такую информацию публикует телеканал "360".

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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