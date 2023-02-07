Одна особенность ВС РФ заставит Запад отказать Киеву в истребителях

Одна особенность ВС РФ заставит Запад отказать Киеву в истребителях
Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Зарубежные эксперты поделились печальным для Украины прогнозом

После скандального решения Берлина и Вашингтона отправить киевскому режиму мощные современные танки в Незалежной всерьез стали рассчитывать на то, что также смогут получить от своих западных кураторов истребители. Однако опытные зарубежные эксперты уверены, что этого не будет.

Так, аналитики авторитетного западного издания Spectator указали на одну особенность Вооруженных сил Российской Федерации, которая охладит пыл американских и европейских политиков, действительно задумавшихся о поставках истребителей.

Все дело в том, что наша страна славится своими зенитно-ракетными комплексами, которые давно взяли под контроль практически все воздушные коридоры на линии соприкосновения с территорией Незалежной. На этом фоне очевидно, что предоставление киевскому режиму военных самолетов будет бессмысленным. Большая часть воздушных машин окажется уничтоженной.

Кроме того, как подчеркнули эксперты зарубежного издания, в распоряжении Армии Российской Федерации есть система дальнего обнаружения целей. В частности, речь идет о радиолокационных станциях "Подлет". За счет их мощностей украинские самолеты будут сбивать далеко за линией фронта.

Источник: The Spectator ✓ Надежный источник
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