Генерал сделал заявление о второй волне мобилизации в России

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Практически год минул с начала специальной операции на Украине, вокруг которой у спикеров остается множество вопросов – включая возможность проведения очередных мобилизационных мероприятий в России. Учитывая, что президентский указ о ее проведении никто не отменял, предмет обсуждения не теряет актуальности. Свет на истину пролил – или, скорее, прояснил – парламентарий, генерал-лейтенант Андрей Гурулев.
Эксперт указал, что ни в средней, ни в дальнесрочной перспективе такие планы у Кремля сейчас отсутствуют. Для второй волны мобилизации необходимо все начинать сначала: предоставить форму, снаряжение и обувь, боевые припасы и технику. Иными словами, вмешиваться в действующий распорядок и даже экономику для решения задач материально-технического обеспечения мобилизованных.
Для этого нужно, чтобы промышленность встала на еще одну пару военных рельсов. Однако отечественный ВПК уже занят выполнением возложенной на него задачи – снабжением тех, кто был мобилизован в 2022 году.
Если же объявить о второй волне, указал Гурулев, и ничем не обеспечить людей, ничем хорошим ситуация не завершится. Тысячи будут лишены рабочих мест. "Голыми" отправлять людей на фронт – совершенно безумная затея.
"Поэтому я в принципе не могу увидеть в перспективе на ближайшие полгода точно какой-либо мобилизации", – высказался военный эксперт.
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