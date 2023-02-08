Размышлениями на этот счет поделились в США

Западные эксперты с пристальным вниманием продолжают следить за развитием событий на территории украинского государства. Специалисты делятся своими размышлениями по поводу действий Вооруженных сил нашей страны. Так, американские аналитики пришли к выводу, что Москва очень "торопится" начать широкомасштабное наступление в Незалежной.



Такими выкладками поделились специалисты Института изучения войн (ISW). Американцы уверены, что командиры нашей армии хотят поскорее дать решающий бой на Украине сейчас, так как этот период наиболее благоприятен. Дело в том, что по мнению западных экспертов, мы хотим разбить украинского противника до того, как в Незалежную прибудет тяжелая техника из государств Североатлантического альянса.



Аналитики утверждают, что решающий бой в зоне проведения специальной военной операции по демилитаризации Незалежной может начаться до потепления и распутицы, которая ожидается к апрелю, сообщает интернет-издание "Общественная служба новостей".



Тем временем, наши бойцы продолжают громить позиции Вооруженных сил Украины. Как сообщает телеканал "360", накануне Армия России ударила по пяти складам боеприпасов незалежных боевиков, которые находились на территории Донецкой народной республики.

