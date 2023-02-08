"Испытание века": Вашингтон выступил с жестким заявлением по России

"Испытание века": Вашингтон выступил с жестким заявлением по России
Фото: www.unsplash.com
Риторика США становится все более воинственной

Украинское государство стало полигоном для выяснения отношений между коллективным западным миром и Российской Федерацией. Америка, в свойственной ей манере, пытается выставить нашу страну главным источником мирового зла. С жестким заявлением в адрес Москвы выступил американский главнокомандующий Джо Байден.

Руководитель Соединенных Штатов Америки пафосно объявил, что специальная военная операция по демилитаризации украинского государства стала "испытанием века для всего мира и Америки". Его слова приводит интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Таким образом престарелый президент США пытался повысить уровень напряженности и обвинить Россию во всех грехах. Данное заявление прозвучало во время обращения Байдена к американскому конгрессу, отмечает телеканал "360".

При этом глава Соединенных Штатов подчеркнул, что вашингтонская администрация останется приверженной идее всеми силами поддерживать киевский режим. Наделенный властью американец высокопарно подчеркнул, что США не оставят Украину и продолжат накачивать ее оружием, передает "Радио 1".

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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