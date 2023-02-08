На полях спецоперации продолжаются бои

После того, как вашингтонская и берлинская администрации приняли решение снабдить киевский режим мощными современными танками, положение дел на международной арене заметно усугубилось. А после заявлений о желании передать Киеву дальнобойные ракеты все стало еще хуже. Некоторые российские политики выступают с призывом серьезно отодвинуть линию боевого соприкосновения для того, чтобы обеспечить безопасность наших сограждан.



Так, представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов подчеркнул, что линию фронта нужно отодвинуть еще на 150 километров, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня". По мнению высокопоставленного госслужащего, это будет достойным ответом на поставку киевскому режиму дальнобойных ракет.



Представитель запорожских властей напомнил, что обсуждаемые бомбы GLSDB могут бить на расстояние в 150 километров. Такая мощность и дальнобойность ставит под угрозу тылы нашей армии, передает слова Рогова телеканал "360".

"Нам не надо ждать, пока будет прилетать по городам, находящимся в тылу", – подчеркнул политик.

Рогов выступает за то, чтобы отодвинуть фронт вглубь "постукраинского пространства", которое пока контролирует киевский режим, на полторы сотни километров, передает интернет-издание РИА ФАН.

