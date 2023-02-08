Глава СВР Эстонии сделал резкий выпад в сторону России

Разведчик объяснил, зачем Запад затягивает конфликт

Руководитель эстонской Службы внешней разведки Каупо Розин в интервью местному телевидению заявил, что продолжение российской спецоперации на Украине обернется большой катастрофой для экономики России. По его словам, вне зависимости от итогов конфликта, по стране уже был нанесен большой удар, который, впрочем, не сильно подорвал ее способности вести противостояние в текущем положении.

По его словам, Москва может в течение четырех лет восстановить свой военный потенциал до уровня, который был перед началом СВО. Поэтому особой разницы выиграет российская сторона или проиграет для эстонцев нет – спустя время страна сможет снова решиться на аналоничный шаг, уверен Розин. Единственное, на чем отразятся итоги конфликта – это планирование дальнейшего противостояния с РФ.

"Амбиции России по-прежнему заключаются в создании совершенно новой системы безопасности в Европе. Украина – это только один шаг, который необходимо сделать для достижения этой цели. <...> Природа российского режима не изменится ни в среднесрочной, ни в долгосрочной перспективе. Если мы увидим там новые лица у власти, то это будет точно такой же по своей сути режим, только произойдет смена фасада, и агрессивный характер никуда не исчезнет", – заявил он.

Глава СВР Эстонии уверен, что российская экономика серьезно пострадала от последствий санкционной политики Запада и других мер. Первые признаки, по его словам, видны по итогам первого месяца 2023-го года – и в течение последующих 11 месяцев он уверен, Россия не сможет стабилизировать свое положение. Однако если СВО затянется до 2024-го, Москва столкнется с таким кризисом, которого не видела раньше, подытожил Розин.