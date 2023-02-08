В Польше дали России совет по полному разгрому Украины

Обе стороны готовятся к новой эскалации

У украинцев нет сил и средств для проведения нового контрнаступления, считает польский генерал, бывший командующий Сухопутными войсками генерал Вальдемар Скшипчак. Однако он уверен, что ВСУ будут держаться на позициях до тех пор, пока не нанесут максимальный урон ВС РФ.

В интервью Wirtualna Polska военный сказал, что Киев при самом лучшем сценарии может расчитывать только на то, что они смогут выдержать российский натиск и "обескровить" армию России до весны. Это, по его словам, сломает новоей наступление российских войск по всей линии столкновения. Москва, в свою очередь, победит, если сможет проломить оборону украинцев – и это приведет к достижению ключевых целей противостояния.

"А это в первую очередь уничтожение украинской армии и захват восточной Украины. Если это удастся, значит, Украина проиграет", – заявил генерал.

Скшипчак полагает, что Россия может пойти в наступление в районе Кременной и Лимана, чтобы в дальнейшем выйти на границу Днепра и установить контроль над всем Донбассом.

