Новый этап спецоперации: заявлено о ликвидации Зеленского

Новый этап спецоперации: заявлено о ликвидации Зеленского
Фото: President Of Ukraine Office/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Президента хотят убрать, несмотря на решение Путина

Генерал Андрей Гурулев считает, что Зеленский и вооруженные силы Украины на данный момент являются главными врагами России, поэтому их следует уничтожить. Такое заявление он сделал в эфире шоу "60 минут". 

Военный считает, что нужно ограничить возможности президента Украины летать на самолетах западных стран – необходимо сделать так, чтобы он "сидел в подвале и боялся нос высунуть". Гурулев отметил, что Россия уже нанесла хороший удар по украинской энергосистеме, и теперь пришло время разбираться с пунктами управления. В первую очередь, это касается "вражеского верховного главнокомандующего", поскольку он себя слишком спокойно чувствует.

Эксперт напомнил, что отставной премьер Израиля Беннет утверждал, будто бы Путин дал ему гарантию отказа от ликвидации Зеленского. 

"Он сейчас нести может что угодно, никто его не будет опровергать, тему не стоит просто разводить. Необходимый этап спецоперации – деорганизовать систему управления страной и вооруженными силами",

– подытожил генерал.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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