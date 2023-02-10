Российские "Калибры" грандиозно унизили оборону НАТО

Официально Минобороны не подтвердило пролет снарядов

Российская армия 10 февраля совершила очередной обстрел территории Украины. Попадания были зафиксированы в шести областях – ракеты прилетели в объекты тепловой и гидрогенерации, а также высоковольтной инфраструктуры. При этом в Киеве утверждают, что две из запущенных российской стороной ракеты до удара пересекли воздушное пространство двух соседних стран – Молдавии и Румыни, которая входит в состав НАТО. Причем преодолеть траекторию им удалось беспрепятственно.

Главком ВСУ Виктор Залужный утверждает, что в 10:18 "Калибры" пролетели над Молдавией, а уже спустя 15 минут они оказались над Румынией, после чего зашли в воздушное пространство Украины. По его словам, сняряды выпустили из акватории Черного моря.

Молдавская сторона заявила, что им удалось обнаружить российскую ракету во время пролета над селом Мокра. Кишинев выступил с осуждением в сторону Москвы из-за нарушения воздушного пространства страны.

В НАТО, в свою очередь, отметили, что не могут подтвердить пролет российской ракеты над Румынией, но и опровергать это не стали. Если российские "Калибры" в действительности смогли пролететь над территорией страны и остаться незамеченными, то для это ставит военных альянса в крайне неудобное положение.