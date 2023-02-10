В США раскрыли четыре варианта завершения СВО на Украине - один самый опасный

В США раскрыли четыре варианта завершения СВО на Украине - один самый опасный
Фото: Cliff Owen - CNP/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
Руководители НАТО боятся разозлить Путина

Западные страны решились на эскалацию конфликта – об этом свидетельствуют пересеченные "красные линии" в поставках вооружения Киева, считает журналист Дуглас Мюррей. Теперь же Зеленский требует истребители под восторженные возгласы законодателей в Лондоне и Брюсселе. Насколько это поможет положить конец конфронтации – неизвестно, однако "самый лучший" сценарий завершения противостояния для Украины может оказаться самым катастрофичным, считает он.

Всего, по словам обозревателя, есть четыре варианта завершения СВО. Первый – медленная победа России. 

"Если Украина не будет иметь преимущества в вооружении, то время и численность будут на стороне России, чтобы Путин одержал свою пустую победу", – написал он в статье для The New York Post.

Второй вариант – быстрый выигрыш России. Но это, считает Мюррей, будет связано исключительно с ужасными военными решениями. К примеру, использованием нетрадиционного оружия.

Третий сценарий подразумевает быструю победу Украины, возможно, с возвращением Крыма. А четвертый – медленный выигрыш украинцев. И это, по его словам, именно то, к чему сейчас стремится НАТО. Но в будущем этот исход станет самым опасным. 

"Потому что это, скорее всего, спровоцирует Путина самому попытаться одержать быструю победу", – считает журналист.

Сейчас НАТО играет в пошаговую игру, стараясь не разозлить российского президента, который неоднократно предупреждал Запад о готовности защищать Россию всеми имеющимися способами. Обозреватель выразил надежду, что альянс сможет довести все до конца, хотя ему кажется, что у западных лидеров уже начали сдавать нервы. 

Источник: The New York Post
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