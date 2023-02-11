Стало известно об ударах по острову Змеиный

С лета в регионе было тихо

Несколько российских бомбардировщиков Су-24М минувшей ночью сбросили четыре авиационные бомбы на объекты, расположенные на острове Змеиный. Об этом заявило украинское командование "Юг". С российской стороны подтверждения атаки не было.

После ухода с острова российских солдат контроль над ним установили ВСУ, которые успользую его для ведения слежения – там находится спецеализированная техника и электрогенераторы.

Змеиный территориально относится к Одесской области. Также минувшей ночью сообщалось об обстреле региона со стороны российской армии.

Военный эксперт Михаил Звинчук считает, что если информация об ударах по острову подтвердится, то для ВС РФ эта операция из ряда вон выходящая. Он считает, что это может свидетельствовать о подготовке наступления на Одесскую область. По его словам, Змеиный имеет в этом важное стратегическое значение.