Незалежные перешли все нормы морали

Почти год на территории украинского государства продолжается специальная военная операция по демилитаризации и денацификации этой страны. В течение всего затянувшегося конфликта украинские вояки ведут себя с мирным населением самым бессовестным образом.



О том, с какими бесчинствами пришлось столкнуться обычным гражданам, рассказали беженцы из многострадального Соледара. Люди сообщили, что когда бойцам Вооруженных сил украинского государства пришлось спешно отступать, они в первую очередь ринулись мародерствовать.



Очевидцы рассказывают, что видели, как украинские боевики вывозили на машинах холодильники, стиральные машины и другую дорогостоящую бытовую технику. При этом было видно, что ценный груз забрали не из магазинов, а из квартир – вся техника была б/у.



Кроме того, украинцы никогда не любезничали с мирным населением. Люди постоянно подвергались издевательствам, оскорблениям и жесткому психологическому давлению. Мирному населению пришлось многое вынести от рук украинских боевиков.

