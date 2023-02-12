Страшные зверства: что творили украинские боевики в Соледаре

Страшные зверства: что творили украинские боевики в Соледаре
Фото: www.unsplash.com
Незалежные перешли все нормы морали

Почти год на территории украинского государства продолжается специальная военная операция по демилитаризации и денацификации этой страны. В течение всего затянувшегося конфликта украинские вояки ведут себя с мирным населением самым бессовестным образом.

О том, с какими бесчинствами пришлось столкнуться обычным гражданам, рассказали беженцы из многострадального Соледара. Люди сообщили, что когда бойцам Вооруженных сил украинского государства пришлось спешно отступать, они в первую очередь ринулись мародерствовать.

Очевидцы рассказывают, что видели, как украинские боевики вывозили на машинах холодильники, стиральные машины и другую дорогостоящую бытовую технику. При этом было видно, что ценный груз забрали не из магазинов, а из квартир – вся техника была б/у.

Кроме того, украинцы никогда не любезничали с мирным населением. Люди постоянно подвергались издевательствам, оскорблениям и жесткому психологическому давлению. Мирному населению пришлось многое вынести от рук украинских боевиков.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
новости партнеров

США отправили тысячи военных в сторону России

Они прибудут на авианосце "Джордж Буш"

Секретный спутник РФ разнесло на обломки: в США заявили о взрыве

Что в действительности произошло с объектом никто не знает

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей