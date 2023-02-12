Заокеанские "партнеры" готовят очередной удар по Москве

В этом месяце пройдет ровно год со старта специальной военной операции по демилитаризации украинского государства. Многие эксперты сходятся во мнении, что Запад постарается "отметить" это событие особым изощренным способом. По мнению известного политолога Богдана Безпалько, американо-европейская коалиция готовит очередной удар по России.



Эксперт убежден, что объединенный Запад приложит все усилия для того, чтобы побольнее "пнуть" Россию на Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций. С высокой долей вероятности, в годовщину российской спецоперации будет принята очередная скандальная резолюция, направленная против Москвы.



Очевидно, что документ никак не сможет повлиять на ситуацию, однако он продемонстрирует, какие страны сохраняют четкую русофобскую позицию, отметил политический эксперт.



Специалист считает, что Россия предпримет попытку заблокировать скандальный документ, однако в целом его принятие никак не скажется на ситуации. В то же время, наша страна увидит, кто остается ее союзником. Безпалько предполагает, что Россию поддержит Белоруссия, Казахстан, Армения, Куба, Северная Корея, Сирия, Иран и ряд африканских государств.

