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В этом месяце исполнится ровно год со старта специальной военной операции по демилитаризации Незалежной. За это время российским войскам удалось выполнить ряд важных задач. В интернет-пространстве появилось видео боя наших военных за Марьинку в Донецкой народной республике.
Эпичные кадры публикуют журналисты "Пятого канала". На видеоролик попал момент, когда вояки Вооруженных сил Украины открыли огонь из крупнокалиберного пулемета по стене, за которой находится наш солдат. Российский боец бросил в сторону противника дымовые шашки.
Военные корреспонденты отмечают, что нашим бойцам приходится отстаивать каждое здание. В этой части фронта продолжаются ожесточенные столкновения.
Они прибудут на авианосце "Джордж Буш"
Что в действительности произошло с объектом никто не знает