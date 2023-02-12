Американский разведчик описал судьбу России после конфликта на Украине

Американский разведчик описал судьбу России после конфликта на Украине
Фото: www.unsplash.com
Нашу страну ждут серьезные перемены

24 февраля исполнится ровно год со старта специальной военной операции по защите мирных жителей двух республик Донбасса. На этом фоне аналитики стараются подвести промежуточные итоги и делают прогнозы на будущее. По мнению отставного американского разведчика Скотта Риттера, Россию ждут серьезные изменения после завершения затянувшегося конфликта.

Очевидно, что окончание боев на территории украинского государства окажет влияние на все мировое пространство. Офицер разведки морской пехоты Соединенных Штатов Америки в отставке уверен, что наша страна выйдет из этого конфликта одной из сильнейших держав мира.

"Русские выйдут из конфликта гораздо более сильным, чем когда-либо в своей истории", – подчеркнул опытный американский военный.

Аналитик считает, что коалиция западных стран осуществила роковую ошибку, развернув полномасштабную экономическую войну с Российской Федерацией и поддержав Киев в военном конфликте. Именно благодаря этому у властей нашей страны появилась возможность разобраться с неопределенностями в сфере мировой безопасности, которые образовались в лихих 1990-ых после развала Советского Союза.

Источник: YouTube-каналу U.S. Tour of Duty ✓ Надежный источник
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