Американские военные в оба глаза следят за действиями России

Ситуация, развернувшаяся на территории украинского государства, остается одной из главных тем мировой повестки. Самые разномастные западные эксперты внимательно следят за развитием событий. Любопытным прогнозом на ближайшее будущее определился бывший руководитель ЦРУ Девид Петреус.



По мнению опытного разведчика, в ближайшее время наша страна перейдет к активным действиям на территории Донбасса. Американец уверен, что российское военное командование готовит мощное наступление. По мнению бывшего начальника Центрального разведывательного управления США, удар по украинскому противнику может быть нанесен на территории Луганской области.



Петреус также указал, что наши военные обладают всеми необходимыми ресурсами для успешного проведения наступательной операции, отмечает интернет-издание URA.RU.



Кроме того, наличие обширных сырьевых запасов позволяет Москве успешно выстраивать против санкционного давления Запада и не испытывать особых трудностей в реализации поставленных перед страной задач. Таким образом, все попытки объединенной западной коалиции подорвать мощь России оказались тщетными.

