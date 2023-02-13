Ситуацию прокомментировали на высоком уровне

Военному командованию Российской Федерации несколько раз приходилось принимать вынужденные решения по отводу войск с ранее занятых позиций. Такие шаги отзывались болью в сердцах многих россиян. Комментарий с разъяснениями по болезненной теме дал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.



Как известно, ранее наша армия несколько раз отводила войска, чтобы провести перегруппировку. Такие шаги предпринимались на Киевском, Черниговском направлениях, а также на территории Харьковской и Херсонской областей.



Как подчеркнул чеченский лидер, данные решения были продиктованы сложившейся ситуацией и являлись абсолютно верными со стратегической точки зрения. Кадыров заявил, что отводы войск объясняются военно-тактическим ходом.

"Мы сами оставили территории. Я полностью в курсе был, когда это планировали", – особо отметил руководитель Чечни.

Кадыров добавил, что такие стратегические маневры позволили нашей стране добиться ряда поставленных в рамках спецоперации целей. Действия российского руководства были абсолютно обоснованы и являются частью разработанной военным командованием стратегии.

