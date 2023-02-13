Раскрыты новые подробности смертельного удара Киева по Кадырову

Российская сторона, вероятно, не оставит покушение без ответа

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что ранее, 8 февраля, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаутдинов был отравлен с помощью письма. Ему передали ему конверт, который был пропитан неизвестным отравляющим веществом. Сейчас состоянию помощника политика ничего не угрожает, он находится в больнице под присмотром врачей.

На произошедшее уже отреагировали российские военные эксперты и политологи. К примеру, лидер движения "Патриоты Великого Отечества" Николай Стариков считает, что к отравлению причастны "англосаксоно-украинские спецслужбы", сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Политолог Марат Баширов утверждает, что покушение нужно воспринимать серьезно, поскольку Алаутдинов занимал очень высокое положение в кругу Рамзана Кадырова.

"Почему через письмо? Иначе не могли подобраться", – написал он.

Политолог Сергей Марков также отметил, что командир фактически был прямым представителем главы Чечни в зоне СВО. В своем Telegram он задался вопросом, неужели Россия опять оставит это без ответа, однако позже его удалил. Россияне, тем не менее, на него ответили.

"Может начинаются события такие же как после отравления Распутина", "Кадыров это так не оставит. Обязательно будет ответ", – пишут пользователи.

Токсиколог Александр Эдигер утверждает, что пока неизвестно, чем именно пытались отравить Алаудинова. Это могло быть простое пахучее вещество, чтобы его напугать, либо это была целая смесь из веществ, которые вызывают абсолютно разные реакции – они могут быть быстрого действия, а могут проявиться и через некоторое время.

С ноября по указу Кадырова генерал был ответственным за происходящее на линии соприкосновения в зоне СВО на протяжении 200 км. Не исключено, что попытка его убийства могла быть связана с намерением Киева сорвать предполагаемое наступление российской армии, о котором в последнее время активно говорят украинцы.