На все отдали примерно два-три года

Рамзан Кадыров считает, что российским войскам нужно освободить также Одессу и Харьков, чтобы обезопасить Россию. С ним согласен историк Александр Макушин, который утверждает, что для обеспечения полной безопасности страны необходимо демилитаризовать все украинские территории, а также тех государств, которые входили в состав Варшавского блока.

Эксперт считает, что глава Чечни высказывается достаточно мягко. В действительности перед Россией стоит необходимость отодвинуть НАТО до границ 1997 года. Одесса и Харьков – лишь первостепенные задачи перед российской армией в свете поставок дальнобойного оружия.

"Запад даст его достаточно много, это уже понятно. Потому что потеряв всякие моральные стопора и всякую объективность, страны объединенного Запада в своем русофобском угаре готовы сделать все для уничтожения и расчленения нашей страны", – уверен Макушин.

По его словам, демилитаризация также должна произойти в Албании, Венгрии, Германии, Польше, Румынии, Чехии и Словакии. Однако говорить о времени, когда можно это провести, в текущих условиях затруднительно. Историк считает, что перемолоть "военную машину" Европы и НАТО можно в течение двух-трех лет.