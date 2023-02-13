Киев предупредили об ответе Москвы

Самый лучший вариант так называемой победы Украины в конфликте с Россией – это территориальные уступки. Такого мнения придерживается обозреватель издания The Jerusalem Post Дейв Андерсон. Другие цели, которые ставит перед собой украинское руководство, вероятно, приведут к губительным последствиям.

В статье он отметил, что Запад избрал стратегию отвечать на агрессию агрессией, желая показать, что нападать на другие страны нельзя, и за этим последует неминуемый отпор. Однако такой кровавый подход, считает журналист, не всегда верен.

Андерсон пишет, что цена попытки одержать победу над Россией потенциально катастрофична, поскольку никто не знает, на что после этого может решиться Владимир Путин.

"Россия, в конце концов, может нанести ядерный удар по большей части Украины, оставив Украину не только частью России, но и в значительной степени разрушенной с десятками миллионов убитых украинцев", – предположил обозреватель.

Теоретически, танки, которые западные страны согласились передать Украине, могут помочь ВСУ выстоять перед натиском ВС РФ и даже оттеснить их, считает он. Но вопрос о том, что может сделать в ответ российский лидер остается открытым.

Журналист полагает, что Киев может отказаться от какой-то территории, возможно, даже одной из четырех южных областей, в обмен на мир с Россией, а также членство в НАТО.

"Попытка убить всех российских солдат до последнего и полностью унизить президента Владимира Путина ставит Украину и НАТО в опасное положение. Если вы достаточно унизите этого президента, то невозможно предсказать, что он может сделать",

– подытожил он.